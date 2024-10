Successo 5° test in volo per Starship (Di domenica 13 ottobre 2024) 18.12 Quinto test in volo senza equipaggio per Starship, la nave spaziale progettata dalla SpaceX per essere completamente e rapidamente riutilizzata e destinata alle future missioni verso la Luna e Marte. Il test segue quello condotto a giugno e questa volta i principali obiettivi erano il rientro del razzo Super Heavy al sito di lancio, nella base della SpaceX a Boca Chica, nel Texas (Usa), e rientro e ammaraggio della Starship nell'Oceano Indiano. Pieno Successo. Rientro di precisione. Scopi raggiunti. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di domenica 13 ottobre 2024) 18.12 Quintoinsenza equipaggio per, la nave spaziale progettata dalla SpaceX per essere completamente e rapidamente riutilizzata e destinata alle future missioni verso la Luna e Marte. Ilsegue quello condotto a giugno e questa volta i principali obiettivi erano il rientro del razzo Super Heavy al sito di lancio, nella base della SpaceX a Boca Chica, nel Texas (Usa), e rientro e ammaraggio dellanell'Oceano Indiano. Pieno. Rientro di precisione. Scopi raggiunti.

SpaceX - quinto test di volo per Starship : razzo rientrato in base di lancio - twitter. com/6R5YatSVJX — SpaceX (@SpaceX) October 13, 2024 . Con un’altezza di quasi 121 metri, la Starship senza equipaggio ha tracciato un percorso nel Golfo del Messico come le quattro precedenti, che però sono finite distrutte subito dopo il decollo o durante l’atterraggio in mare.  Mechazilla has caught the Super Heavy booster! pic. (Lapresse.it)