Lapresse.it - SpaceX, quinto test di volo per Starship: razzo rientrato in base di lancio

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di domenica 13 ottobre 2024)ha lanciato il suodi prova per la nave spazialedalla sua struttura Starvicino a Brownsville, Texas, recuperando poi ilSuper Heavy di ritorno sulla piattaforma con bracci meccanici, conosciuti come ‘chopsticks’. Con un’altezza di quasi 121 metri, lasenza equipaggio ha tracciato un percorso nel Golfo del Messico come le quattro precedenti, che però sono finite distrutte subito dopo il decollo o durante l’atterraggio in mare. Questa voltaè riuscita a riportare ilsulla piattaforma da cui era decollato sette minuti prima. Mechazilla has caught the Super Heavy booster! pic.twitter.com/6R5YatSVJX —(@) October 13, 2024