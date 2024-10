Serie C 2024/2025, prima vittoria del Taranto: Battimelli fa cadere l’imbattibilità del Picerno (Di domenica 13 ottobre 2024) Il Taranto trova la prima vittoria stagionale e fa cadere l’imbattibilità del Picerno. La squadra di Gautieri vince 1-0 in casa grazie alla rete al 94? di Battimelli e sale a sei punti nel girone C di Serie C. Resta a quota 16 invece il Picerno, che nel recupero si era dovuto affidare al miracolo del suo portiere, Merelli, sul tiro a botta sicura di Sacco per evitare l’1-0. Il gol vittoria però è rinviato solo di pochi istanti. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Battimelli salta più in alto di tutti e realizza la rete da tre punti. Anche Del Favero era stato protagonista al 51? con un intervento d’istinto sul tiro a botta sicura di Santi sugli sviluppi di un corner. Nel girone B finisce 1-1 tra Arezzo e Rimini con Ogunseye (25?) che apre le marcature, prima del pareggio di Longobardi (55?). vittoria per la Pianese che supera di misura il Carpi con il sigillo di Boccadamo (50?). Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Iltrova lastagionale e fadel. La squadra di Gautieri vince 1-0 in casa grazie alla rete al 94? die sale a sei punti nel girone C diC. Resta a quota 16 invece il, che nel recupero si era dovuto affidare al miracolo del suo portiere, Merelli, sul tiro a botta sicura di Sacco per evitare l’1-0. Il golperò è rinviato solo di pochi istanti. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo,salta più in alto di tutti e realizza la rete da tre punti. Anche Del Favero era stato protagonista al 51? con un intervento d’istinto sul tiro a botta sicura di Santi sugli sviluppi di un corner. Nel girone B finisce 1-1 tra Arezzo e Rimini con Ogunseye (25?) che apre le marcature,del pareggio di Longobardi (55?).per la Pianese che supera di misura il Carpi con il sigillo di Boccadamo (50?).

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Taranto-Picerno oggi in tv : canale - orario e diretta streaming Serie C 2024/25 - Sportface. La formazione potentina vuole tornare in vetta alla classifica, dove si trovava a pari con il Benevento fino alla scorsa giornata: la vittoria nell’anticipo dell’Audace Cerignola ha però modificato la graduatoria, con i pugliesi al comando con 18 punti. Taranto-Picerno: come vedere il match L’incontro andrà in scena nella giornata di domenica 13 ottobre alle ore 17. (Sportface.it)

LIVE – Taranto-Picerno - Serie C 2024/2025 (DIRETTA) - LA DIRETTA LIVE DI TARANTO-PICERNO Sportface. 30 The post LIVE – Taranto-Picerno, Serie C 2024/2025 (DIRETTA) appeared first on SportFace. it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. Due mondi opposti si sfidano allo stadio Erasmo Iacovone: da una parte i pugliesi che non hanno ancora mai vinto e sono ultimi in classifica, dall’altro i lucani, secondi nonché unica formazione ... (Sportface.it)

Serie C Girone C : il Monopoli passa ad Altamura - pari Picerno - Juventus U23 ko | CLASSIFICA - In realtà sul campo dell’Altamura, il Monopoli ha dovuto sudarseli fino alla fine i tre punti perchè, in vantaggio con Pace al 18mo, poi ha subito il ritorno della Team Altamura che in pieno recupero è andata due volte a qualche centimetro dal gol, soprattutto al minuto 92 quando Sabbatani da pochi passi ha colpito di testa a botta sicura ma la leggera deviazione di tacco del difensore Cristallo ... (Calcioweb.eu)