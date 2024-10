Riciclaggio e mafie: "Sotto le due Torri un humus favorevole per la criminalità" (Di domenica 13 ottobre 2024) di Chiara Caravelli Professoressa Stefania Pellegrini, nei giorni scorsi un’operazione della Guardia di finanza ha smascherato un vasto giro di Riciclaggio di proventi della criminalità organizzata. C’è stato un salto di qualità nel ramificarsi delle infiltrazioni? "Da tempo operatori e studiosi sono concordi – spiega Pellegrini, docente di Sociologia del diritto e mafie e antimafie all’Alma Mater – nel ritenere come nelle zone del nord del Paese, Emilia-Romagna inclusa, si stiano verificando fenomeni criminali che testimoniano, più che dinamiche di infiltrazioni, uno stato di radicamento della criminalità che ha sempre più necessità di ripulire capitali provenienti da affari criminali mediante attività di Riciclaggio. Ilrestodelcarlino.it - Riciclaggio e mafie: "Sotto le due Torri un humus favorevole per la criminalità" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 13 ottobre 2024) di Chiara Caravelli Professoressa Stefania Pellegrini, nei giorni scorsi un’operazione della Guardia di finanza ha smascherato un vasto giro didi proventi dellaorganizzata. C’è stato un salto di qualità nel ramificarsi delle infiltrazioni? "Da tempo operatori e studiosi sono concordi – spiega Pellegrini, docente di Sociologia del diritto ee antiall’Alma Mater – nel ritenere come nelle zone del nord del Paese, Emilia-Romagna inclusa, si stiano verificando fenomeni criminali che testimoniano, più che dinamiche di infiltrazioni, uno stato di radicamento dellache ha sempre più necessità di ripulire capitali provenienti da affari criminali mediante attività di

