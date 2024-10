Rianimazione cardiopolmonare a scuola: una catena di sopravvivenza che parte dai banchi. Il 16 ottobre Giornata Mondiale per la sensibilizzazione sul tema (Di domenica 13 ottobre 2024) La correlazione tra la diffusione della formazione in Rianimazione cardiopolmonare e l'aumento dei tassi di sopravvivenza in caso di arresto cardiaco è un dato di fatto. L'articolo Rianimazione cardiopolmonare a scuola: una catena di sopravvivenza che parte dai banchi. Il 16 ottobre Giornata Mondiale per la sensibilizzazione sul tema . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di domenica 13 ottobre 2024) La correlazione tra la diffusione della formazione ine l'aumento dei tassi diin caso di arresto cardiaco è un dato di fatto. L'articolo: unadichedai. Il 16per lasul

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Siena vince la competizione internazionale sulla rianimazione cardiopolmonare pediatrica - L’apporto delle scuole di specializzazione universitarie è per noi fondamentale, sia per la fase di formazione che per quella prettamente assistenziale. La cerimonia di premiazione, tenutasi al termine dei giochi, ha assegnato l’ambito premio alla squadra di Siena composta da Alfredo Chiurazzi (team leader), Arianna Ruta (addetta al monitor), Erika Margani e Maria Varone (gestione delle vie ... (Lanazione.it)