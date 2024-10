Napolipiu.com - Napoli, De Laurentiis rilancia per Kvaratskhelia: nuova offerta per il rinnovo

(Di domenica 13 ottobre 2024) Devuole confermare il georgiano come simbolo delNotizie calcio. Ilè determinato a trattenere Khvichae ha già avviato i dialoghi per ildel contratto. Il presidente Aurelio Deha messo sul piatto unaproposta per adeguare l’ingaggio del giocatore, che attualmente percepisce uno stipendio inferiore rispetto agli altri protagonisti della rosa azzurra. Il club sta facendo il possibile per evitare che il talento georgiano guardi altrove, puntando su un’che possa soddisfare sia le sue esigenze economiche sia quelle di carriera. Il contratto diè valido fino al 2027, ma l’intenzione delè quella di valorizzarlo al meglio, riconoscendo il suo enorme contributo alla squadra.