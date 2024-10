Inter Femminile, 1-0 al Como e terzo posto consolidato (Di domenica 13 ottobre 2024) Inter Femminile. L'Inter Femminile coglie la quarta vittoria nelle prime sei gare di campionato. Le ragazze di Gianpiero Piovani si sono imposte per 1-0 sul campo del Como. Con questa vittoria, le Ilnerazzurro.it - Inter Femminile, 1-0 al Como e terzo posto consolidato Leggi tutta la notizia su Ilnerazzurro.it (Di domenica 13 ottobre 2024). L'coglie la quarta vittoria nelle prime sei gare di campionato. Le ragazze di Gianpiero Piovani si sono imposte per 1-0 sul campo del. Con questa vittoria, le

Serie A femminile 2024/25 - l’Inter vince a Como : decisiva Cambiaghi - I risultati Sassuolo-Fiorentina 1-3 (8? Chmielinski, 56? Bonfantini, 61? Severini, 69? Boquete) Como-Inter 0-1 (12? Cambiaghi) The post Serie A femminile 2024/25, l’Inter vince a Como: decisiva Cambiaghi appeared first on SportFace. Nel prossimo turno l’Inter dovrà vedersela contro la Juventus, prima classificata (15) e impegnata domani nel big match contro le giallorosse all’Allianz Stadium. (Sportface.it)

