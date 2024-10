Incidente stradale frontale tra due auto in provincia di Latina: un morto e un ferito grave (Di domenica 13 ottobre 2024) Nell’Incidente stradale avvenuto a Santi Cosma e Damiano è morto un uomo di 66 anni: gravemente ferito l’altro autista, un 35enne ora in codice rosso Notizie.virgilio.it - Incidente stradale frontale tra due auto in provincia di Latina: un morto e un ferito grave Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Nell’avvenuto a Santi Cosma e Damiano èun uomo di 66 anni:mentel’altro autista, un 35enne ora in codice rosso

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incidente stradale a Manfredonia : auto esce fuori strada e si schianta contro un pilone - un morto - E' di un morto il bilancio del terribile incidente stradale avvenuto questo pomeriggio lungo la Statale 89, in agro di Manfredonia. Per cause ancora da accertare, un'autovettura è uscita fuori strada terminando la corsa contro un pilone di cemento. L'impatto è stato devastante: il conducente... (Foggiatoday.it)

Alatri. Il 32enne di origine albanese Endri Sejdi è morto stanotte in un tragico incidente stradale sulla Provinciale Morolense - Il 32enne di origine albanese Endri Sejdi è morto stanotte in un tragico incidente stradale sulla Provinciale Morolense sembra essere il primo su Cronache Cittadine. Cronache Cittadine ALATRI – Il 32enne di origine albanese Endri Sejdi residente ad Alatri è morto in seguito ad un tragico incidente L'articolo Alatri. (Cronachecittadine.it)

Incidente stradale nel Frusinate - un morto e tre feriti gravi - Un 32enne di origine albanese residente ad Alatri è morto e tre persone sono rimaste ferite gravemente a causa di un ribaltamento di una Ford Focus intorno alle 3 di notte in via Morolense all'altezza di Supino. . I tre giovani connazionali della vittima, sono stati soccorsi dal 118 e trasportati d’urgenza in ospedale, a Frosinone. (Tg24.sky.it)