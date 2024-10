Il Volo prosegue il tour mondiale prima di tornare live in Italia (Di domenica 13 ottobre 2024) Dopo l’uscita lo scorso marzo del nuovo album Ad Astra, il percorso musicale de Il Volo prosegue nella dimensione dei live. Già nel corso degli ultimi mesi erano tornati all’Arena di Verona, così come in altri eventi di immane importanza, ma adesso proseguono il loro tour mondiale prima del ritorno live nella penisola. Il Volo ha dato prova di un’importante evoluzione artistica nell’ultimo anno. Ad Astra è stato il primo album di inediti del trio lirico che ha conquistato l’Italia, così come il resto del mondo con le loro voci intense e che riescono ogni volta a trasmettere emozioni. Si è aperto finalmente il tour mondiale del gruppo musicale, che approderà a gennaio in Italia con un nuovo calendario di eventi live nei palasport. Velvetmag.it - Il Volo prosegue il tour mondiale prima di tornare live in Italia Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Dopo l’uscita lo scorso marzo del nuovo album Ad Astra, il percorso musicale de Ilnella dimensione dei. Già nel corso degli ultimi mesi erano tornati all’Arena di Verona, così come in altri eventi di immane importanza, ma adesso proseguono il lorodel ritornonella penisola. Ilha dato prova di un’importante evoluzione artistica nell’ultimo anno. Ad Astra è stato il primo album di inediti del trio lirico che ha conquistato l’, così come il resto del mondo con le loro voci intense e che riescono ogni volta a trasmettere emozioni. Si è aperto finalmente ildel gruppo musicale, che approderà a gennaio incon un nuovo calendario di eventinei palasport.

