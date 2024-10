Grandate, ruba il cellulare a una donna e colpisce con un pugno il compagno che cerca di fermarlo (Di domenica 13 ottobre 2024) Grandate (Como), 13 ottobre 2024 – Ha avvicinato una ragazza e le ha sfilato il telefono cellulare dalla tasca dei pantaloni, poi ha colpito con un pugno al volto il compagno di lei, che era intervenuto per impedire il furto. L’uomo, un nigeriano di 35 anni già noto alle forze di polizia, è stato rintracciato e arrestato per rapina impropria dai carabinieri di Olgiate Comasco, in attesa del processo per direttissima che si svolgerà domani mattina a Como. L’aggressione è avvenuta vicino alla stazione di Grandate-Breccia, dove l’arrestato ha avvicinato una donna di 28 anni di Bregnano, rubandole il cellulare. Subito è intervenuto il convivente, 43 anni, che è stato subito colpito con un pugno. Le vittime hanno subito chiamato i carabinieri, che nel giro di pochi minuti hanno rintracciato l’aggressore e recuperato il telefono cellulare, restituendolo alla donna. Ilgiorno.it - Grandate, ruba il cellulare a una donna e colpisce con un pugno il compagno che cerca di fermarlo Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di domenica 13 ottobre 2024)(Como), 13 ottobre 2024 – Ha avvicinato una ragazza e le ha sfilato il telefonodalla tasca dei pantaloni, poi ha colpito con unal volto ildi lei, che era intervenuto per impedire il furto. L’uomo, un nigeriano di 35 anni già noto alle forze di polizia, è stato rintracciato e arrestato per rapina impropria dai carabinieri di Olgiate Comasco, in attesa del processo per direttissima che si svolgerà domani mattina a Como. L’aggressione è avvenuta vicino alla stazione di-Breccia, dove l’arrestato ha avvicinato unadi 28 anni di Bregnano,ndole il. Subito è intervenuto il convivente, 43 anni, che è stato subito colpito con un. Le vittime hanno subito chiamato i carabinieri, che nel giro di pochi minuti hanno rintracciato l’aggressore e recuperato il telefono, restituendolo alla

Violenza inaudita in classe : studente rompe il naso con un pugno al docente che gli aveva sequestrato il cellulare. Accade in Francia - Un grave episodio di violenza scolastica a Lione, in Francia, riaccende il dibattito sull'utilizzo degli smartphone in classe e sulla sicurezza degli insegnanti. L'articolo Violenza inaudita in classe: studente rompe il naso con un pugno al docente che gli aveva sequestrato il cellulare. Accade in Francia sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)