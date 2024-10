Oasport.it - Golf: Dan Bradbury emerge nella lotta e vince l’Open di Francia, ottimo 7° Francesco Laporta

(Di domenica 13 ottobre 2024) Si chiude un Open diincerto fino all’ultimo, straordinariamente difficile da prevedere fino all’ultimo istante al LeNational di Saint-Quentin-en-Yvelines. In una giornataquale, a metà ultimo giro, addirittura in 11 si trovano al comando con i successivi 8 a un colpo, finisce per prevalere Dan. L’inglese, con -16 totale e -5 di giornata, è bravissimo a piazzare un filotto alle buche 14, 15 e 16 che lo rendono in grado di chiudere in 268 colpi (67 66 69 66) in questa edizione numero 106 di uno dei tornei più ambiti, riconosciuti e di pregio del DP World Tour. Una vittoria, la sua, che è la seconda sul circuito continentale dopo quella allo Joburg Open 2022: a 25 anni continua una bella scalata alla classifica globale, dove risalirà non lontano dal 150° posto, un dato destinato solo a salire nel prossimo futuro.