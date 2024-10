Caso ultras, minacce, biglietti e non solo: così Marco Ferdico ha preso il controllo dell’Inter (Di domenica 13 ottobre 2024) Caso ultras, dalle minacce alle pressioni per i biglietti: ecco come il leader della Nord Marco Ferdico ha preso il controllo dell’Inter L’inchiesta “Doppia Curva” prosegue e da ormai due settimane si cerca di andare a fondo per quanto riguarda la situazione degli ultras delle tifoserie di Milan e Inter. Se da una parte, il leader della Curva Sud è Lucci Luca, dall’altra troviamo Marco Ferdico, l’uomo che – secondo il quadro che è stato tracciato al momento dalle indagini – manterrebbe i rapporti con il club e i giocatori. minacce, pressioni alla società e contatti per ottenere i biglietti per le gare dell’Inter: su questi aspetti si basa il business del leader della Curva Nord. Secondo le ricostruzioni, infatti, è lui che intrattiene i rapporti con la vecchia guardia nerazzurra: Materazzi e lo stesso Zanetti. Dailymilan.it - Caso ultras, minacce, biglietti e non solo: così Marco Ferdico ha preso il controllo dell’Inter Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di domenica 13 ottobre 2024), dallealle pressioni per i: ecco come il leader della NordhailL’inchiesta “Doppia Curva” prosegue e da ormai due settimane si cerca di andare a fondo per quanto riguarda la situazione deglidelle tifoserie di Milan e Inter. Se da una parte, il leader della Curva Sud è Lucci Luca, dall’altra troviamo, l’uomo che – secondo il quadro che è stato tracciato al momento dalle indagini – manterrebbe i rapporti con il club e i giocatori., pressioni alla società e contatti per ottenere iper le gare dell’Inter: su questi aspetti si basa il business del leader della Curva Nord. Secondo le ricostruzioni, infatti, è lui che intrattiene i rapporti con la vecchia guardia nerazzurra: Materazzi e lo stesso Zanetti.

Inchiesta ultras - Javier Zanetti all’interrogatorio : «Ferdico mi parlò dei biglietti - ma non ho mai subito minacce e intimidazioni» - L’ex difensore nerazzurro ha risposto a tutte le domande. «Mi accennò la questione, io ne parlai con la base della dirigenza». L’interrogatorio di Zanetti è durato complessivamente un’ora e mezza. A dirlo è Javier Zanetti, ex capitano dell’Inter e ora vicepresidente. «Non parlai di controlli polizia» Il vicepresidente dell’Inter ha poi smentito di aver avvisato Ferdico dei monitoraggi in ... (Open.online)

Inchiesta ultras - Zanetti in procura : “mai subito minacce o intimidazioni” - “L’ho visto una volta, me lo hanno presentato altri della curva, in una situazione conviviale. Durante l’interrogatorio, Zanetti ha confermato di aver avuto contatti con Marco Ferdico, uno dei capi ultras arrestati, ma ha negato qualsiasi tipo di pressione o minaccia. Il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, è stato interrogato ieri dalla Squadra Mobile di Milano nell’ambito dell’inchiesta ... (Calcioweb.eu)

Inchiesta ultras - Javier Zanetti all’interrogatorio : «Ferdico mi parlò dei biglietti - ma non ho mai subito minacce e intimidazioni» - L’ex difensore nerazzurro ha risposto a tutte le domande. Ma Zanetti ha smentito qualsiasi pressione: «Mai minacce e intimidazioni». Il clima in sostanza era «tranquillo». Il primo sosteneva che «avrebbe saputo da Zanetti» che c’erano «funzionari di Polizia che stanno monitorando la curva…». . «Non parlai di controlli polizia» Il vicepresidente dell’Inter ha poi smentito di aver avvisato ... (Open.online)