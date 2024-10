Vola in cielo a soli 10 anni, giornata di lutto cittadino domani a Bucchianico per la piccola Maria (Di sabato 12 ottobre 2024) Combatteva coraggiosamente da circa 6 anni contro una brutta malattia che purtroppo alla fine ha avuto la meglio. Si è spenta così a Bucchianico, a soli 10 anni, la piccola Maria Di Tullio.Una scomparsa che ha gettato nel dolore l'intera comunità che ora si stringe intorno alla famiglia della Chietitoday.it - Vola in cielo a soli 10 anni, giornata di lutto cittadino domani a Bucchianico per la piccola Maria Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Combatteva coraggiosamente da circa 6contro una brutta malattia che purtroppo alla fine ha avuto la meglio. Si è spenta così a, a10, laDi Tullio.Una scomparsa che ha gettato nel dolore l'intera comunità che ora si stringe intorno alla famiglia della

