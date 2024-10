Violenze sessuali su una minorenne. La mamma della vittima fa arrestare l’orco 70enne (Di sabato 12 ottobre 2024) Sondrio – La mamma della giovanissima vittima ha cominciato a sospettare che quelle visite così apparentemente normali, in realtà non lo fossero affatto. L’età è quella di un nonno, ma quando apriva la porta e faceva entrare la giovane vittima diventava tutt’altro, le attenzioni non erano certo dettate dall’affetto, i giochi proposti ben diversi da quelli che si fanno solitamente con i nipotini. Intuito materno o confidenze di chi, in imbarazzo e vergogna per quanto ripetutamente subìto, non riesce più a tenere tutto dentro? La donna ha deciso comunque di denunciare ed è così che giovedì la Squadra Mobile della Questura di Sondrio ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dell’orco settantenne per gravissimi reati di violenza sessuale. Ilgiorno.it - Violenze sessuali su una minorenne. La mamma della vittima fa arrestare l’orco 70enne Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Sondrio – Lagiovanissimaha cominciato a sospettare che quelle visite così apparentemente normali, in realtà non lo fossero affatto. L’età è quella di un nonno, ma quando apriva la porta e faceva entrare la giovanediventava tutt’altro, le attenzioni non erano certo dettate dall’affetto, i giochi proposti ben diversi da quelli che si fanno solitamente con i nipotini. Intuito materno o confidenze di chi, in imbarazzo e vergogna per quanto ripetutamente subìto, non riesce più a tenere tutto dentro? La donna ha deciso comunque di denunciare ed è così che giovedì la Squadra MobileQuestura di Sondrio ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari nei confronti delsettantenne per gravissimi reati di violenza sessuale.

