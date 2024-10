Ilnapolista.it - Velasco: «A me davano del lei quando andavo in questura per la cittadinanza, a quelli di colore davano del tu»

(Di sabato 12 ottobre 2024) Altre lezione di vita di Julioche, intervenuto al Festival dello Sport di Trento, ha chiarito che cosa significa il termine integrazione. Il ct dell’Italia femminile di Volley è ovviamente interpellato il più delle volte su Paola Egonu, atleta di colere sempre al centro di alcune polemiche (spesso non per sua volontà ). Alle Olimpiadi di Parigi, Egonu e tutte le ragazze dell’Italvolley hanno vinto un storico oro. «A Parigi abbiamo vinto perché abbiamo giocato meglio degli altri. Questa è stata la cosa decisiva. Poi c’è la parte psicologica, il gruppo». «A Paola Egonu – continua– ho detto che l’avrei difesa a morte sul tema dell’integrazione, ma che sul resto sarebbe stata come tutte le altre.