Valentin Carboni infortunato ma non solo | i 18 che sognano l’Inter

(Di sabato 12 ottobre 2024)dovrà attendere più tempo del previsto per imporsi nel calcio dei grandi ma il sogno di vestire la maglia delè ancora intatto. L’infortunio del talento argentino rovina qualsiasi piano di valorizzazione, che in questa stagione vede ben diciotto giovani coinvolti MILANO – Il grave infortunio rimediato danel ritiro della Nazionale Argentina è la peggiore notizia chepotesse ricevere in questa sosta. Il talento argentino classe 2005, attualmente in prestito all’Olympique Marsiglia, termina anzitempo la sua stagione. O quasi. Ancora non si conoscono i tempi precisi dello stop ma per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio – sinistro, in questo caso – i canonici “almeno sei mesi” vanno considerati. Ciò significa ipotizzare il ritorno in campo dinel 2025 ma non prima di metà-fine aprile.