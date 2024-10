Traffico Roma del 12-10-2024 ore 14:30 (Di sabato 12 ottobre 2024) Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità 30 linee bus deviate questo pomeriggio a Roma per le manifestazioni in programma in centro a partire dalle 15 un corteo sfila tra piazza dell’esquilino e via dei Fori Imperiali un secondo corteo da Piazzale Ostiense a Piazza Vittorio questa la seconda manifestazione attraversa viale Aventino via di San Gregorio via Labicana e via Merulana per poi risalire verso Piazza Vittorio le altre notizie scioperi dalle 21 di questa sera alla stessa ora di domani possibili variazioni Sui treni nazionali e regionali per un agitazione del personale del gruppo FS sulle sito trenitalia.com è possibile verificare l’elenco dei treni garantiti in caso di sciopero In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma Romadailynews.it - Traffico Roma del 12-10-2024 ore 14:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di sabato 12 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità 30 linee bus deviate questo pomeriggio aper le manifestazioni in programma in centro a partire dalle 15 un corteo sfila tra piazza dell’esquilino e via dei Fori Imperiali un secondo corteo da Piazzale Ostiense a Piazza Vittorio questa la seconda manifestazione attraversa viale Aventino via di San Gregorio via Labicana e via Merulana per poi risalire verso Piazza Vittorio le altre notizie scioperi dalle 21 di questa sera alla stessa ora di domani possibili variazioni Sui treni nazionali e regionali per un agitazione del personale del gruppo FS sulle sito trenitalia.com è possibile verificare l’elenco dei treni garantiti in caso di sciopero In collaborazione con Luce Verde infomobilità

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Traffico Roma del 12-10-2024 ore 13 : 30 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità coda per i cantieri su via del Foro Italico tra viale di Tor di Quinto e via Salaria in direzione San Giovanni trasporto pubblico il venerdì e il sabato sono sospesi i lavori serali sulla metro e tutte le linee restano aperte fino al 30 di notte ricordiamo che sulla linea per la revisione delle scale mobili e ... (Romadailynews.it)

Traffico Roma del 12-10-2024 ore 12 : 30 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità coda per i cantieri su via del Foro Italico tra viale di Tor di Quinto e via Salaria in direzione San Giovanni trasporto pubblico il venerdì e il sabato sono sospesi i lavori serali sulla metro e tutte le linee restano aperte fino al 30 di notte ricordiamo che sulla linea per la revisione delle scale mobili e ... (Romadailynews.it)

Traffico Roma del 12-10-2024 ore 11 : 30 - Luceverde Roma ben trovati dalla redazione sul Raccordo Anulare traffico con rallentamenti in carreggiata interna tra via Cassia e via Salaria altri rallentamenti e code a tratti in carreggiata esterna tra via Ardeatina e via Tuscolana su via del Foro Italico code per lavori tra viale di Tor di Quinto e via Salaria in direzione San Giovanni in zona Primavalle su via del Monte della Capanna ... (Romadailynews.it)

Wfp, a Gaza nord non arrivano aiuti alimentari dal primo ottobre - (ANSA) - ROMA, 12 OTT - "L'escalation di violenza nel nord di Gaza sta avendo un impatto disastroso sulla sicurezza ... (espansionetv.it)

Centri di Permanenza per i migranti in Albania: cosa sono, chi ospiteranno e come funzionano - Le due strutture sono nel porto di Shengjin e nell’area di Gjader potranno accogliere fino a tremila persone (39mila in un anno) per un massimo di 18 mesi ... (msn.com)

Conferiti i Premi Nathan in Campidoglio - Roma, 12 ott. (askanews) – Grande successo per la Quarta Edizione del Premio Nathan, promosso da Asilo Savoia in collaborazione con Roma Capitale allo scopo di tramandare e diffondere la memoria del S ... (askanews.it)