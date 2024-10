Torna l'incubo della puzza, cittadini si mobilitano e rimettono in piedi il comitato (Di sabato 12 ottobre 2024) In questo ultimo periodo sta riesplodendo la problematica della puzza e degli odori nauseabondi che la notte o in prima mattina si sentono in tutto il territorio comunale di Carinaro. “E’ necessario riprendere la sensibilizzazione delle istituzioni. Occorre riattivarci di nuovo perché la Casertanews.it - Torna l'incubo della puzza, cittadini si mobilitano e rimettono in piedi il comitato Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di sabato 12 ottobre 2024) In questo ultimo periodo sta riesplodendo la problematicae degli odori nauseabondi che la notte o in prima mattina si sentono in tutto il territorio comunale di Carinaro. “E’ necessario riprendere la sensibilizzazione delle istituzioni. Occorre riattivarci di nuovo perché la

