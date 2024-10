Torino, incidente in piazza Pitagora: morto un motociclista (Di sabato 12 ottobre 2024) incidente tra auto e moto nella notte di sabato 12 ottobre in piazza Pitagora all’angolo con corso Orbassano. Nell’impatto è morto un motociclista di circa 30 anni.L'uomo era a bordo di una Ducati Monster che si è scontrata con una Citroen C3 condotta da una donna. L'automobilista è stata Torinotoday.it - Torino, incidente in piazza Pitagora: morto un motociclista Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024)tra auto e moto nella notte di sabato 12 ottobre inall’angolo con corso Orbassano. Nell’impatto èundi circa 30 anni.L'uomo era a bordo di una Ducati Monster che si è scontrata con una Citroen C3 condotta da una donna. L'automobilista è stata

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Corrado Formigli vittima di un incidente - in diretta a Piazzapulita con il tutore al braccio - Spettatori preoccupati per Corrado Formigli che, nella serata di giovedì 10 ottobre, ha condotto il suo programma Piazzapulita su La7 con un tutore al braccio. “Ho avuto un incidente”, ha spiegato il giornalista ai telespettatori ai quali ha chiesto “di essere comprensivi”. Corrado Formigli ha avuto ospiti in studio quali Romano Prodi, Tomaso Montanari, lo scrittore Nicola Lagioia, i giornalisti ... (Thesocialpost.it)

Corrado Formigli vittima di un incidente - a Piazza Pulita con il tutore : “È faticoso - siate comprensivi” - Corrado Formigli ha condotto il suo programma su La7, Piazza Pulita, ieri sera, giovedì 10 ottobre 2024, con il tutore al braccio. "Ho avuto un incidente" ha spiegato ai telespettatori ai quali ha chiesto "di essere comprensivi".Continua a leggere . (Fanpage.it)

Piazzapulita - incidente per Corrado Formigli : cosa è successo al conduttore - Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7. “Ho 5 costole fratturate, una scapola frattura e diverse escoriazioni”, le parole di Formigli che ha poi dato il via alla trasmissione senza svelare ulteriori notizie in merito all’incidente. (Tpi.it)

Incidente in piazzale Accursio a Milano - ciclista travolto da un'auto - Un anziano di 90 anni è rimasto ferito dopo essere rimasto coinvolto in un incidente in piazzale Accursio a Milano nella mattinata di lunedì 7 ottobre. L’anziano pare non essere in pericolo di vita, ma le sue condizioni sono delicate. Tutto è accaduto poco dopo le 10.30, come riportato... (Milanotoday.it)