Lanazione.it - Tentò di uccidere un carabiniere dopo un furto in abitazione: arrestato

(Di sabato 12 ottobre 2024) Lucca, 12 ottobre 2024 - I Carabinieri hannoun giovane di origine albanese a conclusione di una prolungata attività investigativa dalla quale sarebbero emersi gravi indizi di colpevolezza per il tentato omicidio di une per numerosi furti inconsumati in provincia di Lucca tra i comuni di Barga e Pietrasanta, avvenuti a partire dal mese di febbraio di quest'anno. L'uomo era stato intercettato a bordo di una Bmw station wagon subitoaver tentato unin un'della Versilia nel mese di aprile, messo in fuga assieme ai suoi complici dal vicino della vittima che notava, dalla sua, due giovani con delle torce intenti nel buio a forzare il portone della villetta vicina. L'auto sospetta segnalata al 112 ha consentito pocoa una pattuglia dei carabinieri di Marina di Pietrasanta di rintracciare il veicolo.