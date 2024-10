Sinner in finale a Shanghai. Sarà il numero 1 del tennis mondiale fino alla fine dell’anno (Di sabato 12 ottobre 2024) Sinner vince in semifinale a Shanghai. Battuto il ceco Machac in due set 6-4, 7-5. Adesso in finale lo attende uno tra Djokovic e Fritz (con cui ha vinto lo Us Open). Per il tennista italiano si tratta dell’ottava finale della stagione. L’unica persa è quella di Pechino, contro Alcaraz. La finale al Masters 1000 di Shanghai regala a Sinner la certezza matematica di essere numero 1 del tennis mondiale fino alla fine dell’anno. Sinner: «Chiudere l’anno da numero 1 era il sogno da bambino, è una cosa che cerchi fin da quando inizi a giocare» Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ATP Tour (@atptour) Queste le parole del tennista altoatesino a fine match: «Machac ha tanto talento, produce un tennis fantastico e aggressivo. Ho perso subito il servizio, poi ho cercato di giocare ogni punto e di scambiare il più possibile. Ilnapolista.it - Sinner in finale a Shanghai. Sarà il numero 1 del tennis mondiale fino alla fine dell’anno Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di sabato 12 ottobre 2024)vince in semi. Battuto il ceco Machac in due set 6-4, 7-5. Adesso inlo attende uno tra Djokovic e Fritz (con cui ha vinto lo Us Open). Per ilta italiano si tratta dell’ottavadella stagione. L’unica persa è quella di Pechino, contro Alcaraz. Laal Masters 1000 diregala ala certezza matematica di essere1 del: «Chiudere l’anno da1 era il sogno da bambino, è una cosa che cerchi fin da quando inizi a giocare» Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ATP Tour (@atptour) Queste le parole delta altoatesino amatch: «Machac ha tanto talento, produce unfantastico e aggressivo. Ho perso subito il servizio, poi ho cercato di giocare ogni punto e di scambiare il più possibile.

