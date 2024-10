"Se metti piede in Tunisia, ti tagliamo....". Giorgia Meloni, la minaccia choc al corteo a Milano (Di sabato 12 ottobre 2024) Bandiere, fumogeni rossi, striscioni e kefiah a sostegno della causa palestinese. Sono centinaia le persone che si stanno radunando per le manifestazioni pro Palestina a Roma e a Milano. E come sempre dal corteo si sentono i soliti insulti contro le istituzioni e i soliti slogan contro Israele. "Stop al genocidio del popolo palestinese, stop al massacro in Libano, Palestina libera", si legge su uno striscione in testa al corteo della capitale. "Stop genocidio, di madre, padre in figlio, libereremo ogni miglio", recita un altro. Di fronte, da un furgone le casse riproducono musica. Su alcuni striscioni si leggono invece le scritte "fermare subito i bombardamenti in Libano, con la Palestina sempre", "Fermiamo il genocidio" e" diritti e libertà per il popolo palestinese". "Ogni 7 ottobre aspettatevi i massacri di Hamas fino alla vittoria. Liberoquotidiano.it - "Se metti piede in Tunisia, ti tagliamo....". Giorgia Meloni, la minaccia choc al corteo a Milano Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Bandiere, fumogeni rossi, striscioni e kefiah a sostegno della causa palestinese. Sono centinaia le persone che si stanno radunando per le manifestazioni pro Palestina a Roma e a. E come sempre dalsi sentono i soliti insulti contro le istituzioni e i soliti slogan contro Israele. "Stop al genocidio del popolo palestinese, stop al massacro in Libano, Palestina libera", si legge su uno striscione in testa aldella capitale. "Stop genocidio, di madre, padre in figlio, libereremo ogni miglio", recita un altro. Di fronte, da un furgone le casse riproducono musica. Su alcuni striscioni si leggono invece le scritte "fermare subito i bombardamenti in Libano, con la Palestina sempre", "Fermiamo il genocidio" e" diritti e libertà per il popolo palestinese". "Ogni 7 ottobre aspettatevi i massacri di Hamas fino alla vittoria.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Greta Thunberg in corteo a Milano : “Un attivista per il clima lotta anche per la Palestina” (VIDEO) - Una protesta kefiah sulle spalle e slogan così “stop al genocidio” in Palestina. A parlare è Greta Thunberg. “Non si può pretendere di lottare per la giustizia climatica se si ignora la sofferenza dei popoli colonizzati ed emarginati di oggi”, ha aggiunto l’attivista parlando al megafono “Uscire dalla zona di confort e chiedere la fine di questo genocidio è una questione umanitaria ... (Dayitalianews.com)

Greta Thunberg al corteo di Milano con la kefiah - l'appello dell'attivista per Palestina e Libano - Greta Thunberg ha partecipato alla manifestazione dei Fridays for Future organizzata a Milano. La nota attivista ha tenuto un discorso in difesa della Palestina mentre indossava una kefiah. (Notizie.virgilio.it)

Fridays for future - Greta Thunberg al corteo di Milano : “Attivisti per il clima lottino anche per la Palestina. Silenzio è complicità con il genocidio” - Un messaggio che viene ripreso anche da Thunberg: “La lotta per la giustizia climatica è una lotta contro le lobby dei combustibili fossili così come è una lotta contro l’industria delle armi, contro l’estrattivismo” ha detto l’attivista svedese che poi ha aggiunto: “Il movimento per la giustizia climatica deve essere anticoloniale, anticapitalista e antifascista. (Ilfattoquotidiano.it)