Sapete quanto guadagna Sonia Bruganelli a Ballando con le stelle? La cifra è esorbitante!

(Di sabato 12 ottobre 2024) L’avventura dicon leè appena cominciata, ma non esattamente nel migliore dei modi. Oltre a non essere una ballerina provetta (ma chi lo è, specie all’inizio del programma?),è finita al centro delle polemiche per via di una critica, ricevuta da Selvaggia Lucarelli, che non ha preso affatto bene. Lucarelli, infatti, le ha detto che sulla pista diappare “piccola“, non viene fuori la sua personalità prorompente e tutta la sua forza di carattere., tuttavia, non l’ha presa bene, come dicevamo, e – ospite a La Vita in diretta – ha detto di essersi risentita molto perché ha visto le parole di Selvaggia come un modo per ridicolizzarla. Non solo, ha anche detto di essersi arrabbiata perché c’era sua figlia a casa che guardava la puntata.