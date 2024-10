Rissa improvvisa e partita sospesa: la decisione stupisce tutti (Di sabato 12 ottobre 2024) Una decisione parecchio discussa del Giudice Sportivo continua ad animare gli animi: la partita è stata sospesa dopo una Rissa In molti vedono il calcio nella sua versione più pura, quella in grado di garantire emozioni costanti ai tifosi e ai protagonisti in campo, fatto di gesti tecnici di livello, di gioia e delle lacrime della sconfitta, senza troppi compromessi. Invece, purtroppo spesso vi dobbiamo raccontare anche episodi incresciosi avvenuti sul terreno di gioco e che continuano a far discutere anche a distanza di giorni. Sospensione della partita (LaPresse) – calciomercato.itÈ quello che è successo in Seconda Categoria, Girone C, a partire dal 6 ottobre, quando è andato in scena il match tra la Urgnanese e la Calcense. Si è trattato di una partita tirata, che è sfociata al 49esimo minuto del secondo tempo in scontri e Rissa in campo. Calciomercato.it - Rissa improvvisa e partita sospesa: la decisione stupisce tutti Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Unaparecchio discussa del Giudice Sportivo continua ad animare gli animi: laè statadopo unaIn molti vedono il calcio nella sua versione più pura, quella in grado di garantire emozioni costanti ai tifosi e ai protagonisti in campo, fatto di gesti tecnici di livello, di gioia e delle lacrime della sconfitta, senza troppi compromessi. Invece, purtroppo spesso vi dobbiamo raccontare anche episodi incresciosi avvenuti sul terreno di gioco e che continuano a far discutere anche a distanza di giorni. Sospensione della(LaPresse) – calciomercato.itÈ quello che è successo in Seconda Categoria, Girone C, a partire dal 6 ottobre, quando è andato in scena il match tra la Urgnanese e la Calcense. Si è trattato di unatirata, che è sfociata al 49esimo minuto del secondo tempo in scontri ein campo.

