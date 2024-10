Perché il lavoro dipendente non attrae la Gen Z? (Di sabato 12 ottobre 2024) Lo scorso anno un’indagine Eurobarometro indicava che i tirocini rappresentano un significativo punto di partenza per consentire ai giovani di entrare nel mercato del lavoro, e restarvi stabilmente. Tra gli intervistati, infatti, sette persone su dieci (68%) hanno trovato un lavoro dopo un tirocinio e, di questi, più della metà (39%) ha firmato un contratto con lo stesso datore di lavoro. Tuttavia il rapporto di lavoro dipendente – in Italia come nel resto d’Europa – non attrae più come nel passato. In particolare non attrae la Generazione Z, ossia i giovani nati tra gli anni ’90 del secolo scorso e il primo decennio di questo secolo. Quasi un ragazzo su due ambisce infatti a lavorare come autonomo, senza posto fisso e orario di lavoro da rispettare giornalmente. Quifinanza.it - Perché il lavoro dipendente non attrae la Gen Z? Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Lo scorso anno un’indagine Eurobarometro indicava che i tirocini rappresentano un significativo punto di partenza per consentire ai giovani di entrare nel mercato del, e restarvi stabilmente. Tra gli intervistati, infatti, sette persone su dieci (68%) hanno trovato undopo un tirocinio e, di questi, più della metà (39%) ha firmato un contratto con lo stesso datore di. Tuttavia il rapporto di– in Italia come nel resto d’Europa – nonpiù come nel passato. In particolare nonla Generazione Z, ossia i giovani nati tra gli anni ’90 del secolo scorso e il primo decennio di questo secolo. Quasi un ragazzo su due ambisce infatti a lavorare come autonomo, senza posto fisso e orario dida rispettare giornalmente.

