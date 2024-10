Optimus Tesla, il robot cameriere e barista che serve drink e parla con la gente, Musk: “Può fare di tutto” - VIDEO (Di sabato 12 ottobre 2024) Optimus Tesla è il nuovo prototipo di “automa umanoide” di Elon Musk, ovvero un robot in grado di “fare di tutto”. All'evento di "We, robot”, Elon Musk ha presentato oltre al robotaxi e al robovan anche Optimus, che per l'occasione si è trasmormato in un robot cameriere e barista, servendo drink agl Ilgiornaleditalia.it - Optimus Tesla, il robot cameriere e barista che serve drink e parla con la gente, Musk: “Può fare di tutto” - VIDEO Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di sabato 12 ottobre 2024)è il nuovo prototipo di “automa umanoide” di Elon, ovvero unin grado di “di”. All'evento di "We,”, Elonha presentato oltre alaxi e al robovan anche, che per l'occasione si è trasmormato in unndoagl

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Elon Musk e l’inquietante sfilata dei robot : ecco Optimus - l’umanoide che ci aiuterà a fare tutto - (Adnkronos) – Un battaglione di robot in tutto e per tutto somiglianti a esseri umani che sfilano sul palco. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte ... (Webmagazine24.it)

Elon Musk e l’inquietante sfilata dei robot : ecco Optimus - l’umanoide che ci aiuterà a fare tutto - Elon Musk all'evento We robot presenta Optimus, l'umanoide che come un perfetto maggiordomo è in grado di servire a tavola, pulire la cucina, annaffiare le piante, scaricare la macchina dai bagagli e persino intrattenere i ragazzi […]. (Adnkronos) – Un battaglione di robot in tutto e per tutto somiglianti a esseri umani che sfilano sul palco. (Periodicodaily.com)

Elon Musk e l’inquietante sfilata dei robot : ecco Optimus - l’umanoide che ci aiuterà a fare tutto - Elon Musk all'evento We robot presenta Optimus, l'umanoide che come un perfetto maggiordomo è in grado di servire a tavola, pulire la cucina, annaffiare […]. Verrà messo sul mercato a un prezzo tra i 20mila e i 30mila dollari Un battaglione di robot in tutto e per tutto somiglianti a esseri umani che sfilano sul palco. (Sbircialanotizia.it)

Tesla’s Robotaxi Event Fails to Deliver, Sending Stock Down 10% - Tesla unveils Cybercab Robotaxi, aiming for 2026 production. Event criticized for lack of specifics, causing 10% stock drop. Uber and Lyft shares rally in response. (techopedia.com)

Tesla’s Optimus Bots steal the show at Cybercab event - At the recent Cybercab event, Tesla unveiled its humanoid Optimus bots alongside the new Robovan, captivating the audience. (thesouthafrican.com)

A Tesla fan experiences the Cybercab for the first time — it's a smooth ride but he wouldn't necessarily buy one - The bulletproof Cybertruck is perhaps Tesla's biggest gamble to date. It's not clear if Elon Musk will be able to sell enough of the $100,000 vehicles to break even — or if he'll even be able to sell ... (ca.news.yahoo.com)