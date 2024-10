Liberoquotidiano.it - "Offensivo". Caso-Stellantis, Appendino se la prende con Tavares

(Di sabato 12 ottobre 2024) "Oggi abbiamo assistito a un ad che non ha detto nulla, parole vuote. È stato: un operaio che vede un aD guadagnare mille volte il suo stipendio e nessuna parola in sua difesa”. Così Chiara, parlamentare del Movimento 5 Stelle, all'esterno della Camera dei Deputati, rispondendo alle domande dei cronisti sull'audizione dell'ad diCarlos. “Il progetto che ci ha raccontatooggi non è di transizione, ma di dismissione. E lui è la testa di ariete di un processo di smantellamento. La verità è che a loro, dell'Italia, non interessa nulla”, aggiunge la pentastellata, che poi affonda: “Il tema è dove produci, non dove vendi. È chiaro che non vogliono dismettere uno stabilimento, ma gli stabilimenti muoiono, perché se tu non assumi, semplicemente non ci sarà più niente. Ci stando in giro”, sottolineando comesia stato “”.