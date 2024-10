Marco Columbro a Ciao Maschio: “Dopo l’ictus non ho più lavorato” (Di sabato 12 ottobre 2024) A Ciao Maschio lo sfogo di Marco Columbro L'articolo Marco Columbro a Ciao Maschio: “Dopo l’ictus non ho più lavorato” proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Marco Columbro a Ciao Maschio: “Dopo l’ictus non ho più lavorato” Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Alo sfogo diL'articolo: “non ho più” proviene da Novella 2000.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

MARCO COLUMBRO A CIAO MASCHIO : “DOPO L’ICTUS NON MI HANNO PIÙ FATTO FARE TV” - https://bubinoblog. Nessuno mi ha più chiamato. Ho avuto un picco pressorio, un’emorragia cerebrale, e sono stato in coma per 20 giorni. ‘’Ho avuto un periodo molto particolare, troppo lavoro, troppo stress, la mia pressione ha cominciato a essere ballerina. Per la televisione in generale non esistevo più’’ A confessarlo a Nunzia De Girolamo è il conduttore Marco Columbro, tra gli ospiti ... (Bubinoblog)

MARCO COLUMBRO A CIAO MASCHIO : “DOPO IL MIO ICTUS NON MI HANNO PIÙ FATTO FARE TV” - altervista. Ho avuto un picco pressorio, un’emorragia cerebrale, e sono stato in coma per 20 giorni. ‘’Ho avuto un periodo molto particolare, troppo lavoro, troppo stress, la mia pressione ha cominciato a essere ballerina. Nessuno mi ha più chiamato. Marco Columbro sarà ospite di Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio, nella puntata in onda sabato 12 Ottobre, in seconda serata su Rai1. (Bubinoblog)

Online il videoclip di ALLORA CIAO di MARCO MASINI - Dal 19 settembre 2024 è online il videoclip ufficiale di “ALLORA CIAO” di Marco Masini, il brano che anticipa l’album “10 AMORI”, in uscita il 4 ottobre in vinile e cd. Cosa rappresenta il videoclip di “Allora ciao” di Marco Masini? Il videoclip, diretto e montato da Emiliano Bechi Gabrielli, è prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantini e nasce da un’idea di Marco ... (Spettacolo.periodicodaily.com)

Marco Masini presenta il singolo “Allora Ciao” - Testo e Clip Video - Marco Masini lancia il nuovo singolo "Allora Ciao" in vista dell'album "10 Amori", testo e video clip. (Mistermovie.it)