Manovra, nessuna nuova tassa. Giorgetti ai ministri: "Tagli o farò il cattivo" (Di sabato 12 ottobre 2024) Nella prossima Manovra «non ci saranno nuove tasse. E che non ci siano tasse lo stiamo dimostrando con i fatti» di questo governo. «Rispondiamo con i fatti a una narrativa che vuole dimostrare il contrario». Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti intervenendo in streaming al Festival dell'ottimismo in svolgimento a Palazzo Vecchio a Firenze respinge le letture strumentali delle sue dichiarazioni. «C'è stato uno stillicidio di interpretazioni nelle ultime settimane, ora c'è da aspettare fino a martedì prossimo» per valutare la prossima legge di bilancio, ha detto. Nessun aumento delle tasse, ma Taglio delle spese superflue sì. «Sacrificio vuol dire rinunciare a qualche programma a volte totalmente inutile che non dà nessuna utilità.

