Manovra, Giorgetti: "Ministri propongano tagli o dovrò fare la parte del cattivo"

Il ministro dell'Economia ha annunciato di star lavorando per agevolare le famiglie con i figli e coloro che decidono di posticipare la pensione

Manovra : Bonelli - 'Giorgetti e Meloni si rimpallano sacrifici ma preparano tagli' - Intanto non c'è una strategia sull'industria automobilistica del nostro paese, visto che Stellantis ha messo in cassa integrazione migliaia di persone. Così il portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli. Questo è il presente e, purtroppo. Il futuro del nostro Paese governato da questa destra". (Liberoquotidiano.it)

Manovra - Giorgetti : “Non ci saranno più tasse - tagli per ministeri ed enti pubblici” - Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia ... (Webmagazine24.it)

Giorgetti : “Ministeri taglino o farò io la parte del cattivo. Nella manovra non ci saranno più tasse” - L'intervento del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti alla festa de Il Foglio. Annuncia anche interventi in favore delle famiglie: "Chi ha figli in età giovane o scolare sostiene sicuramente più spese. Queste spese meritano un trattamento migliore".Continua a leggere . (Fanpage.it)

Manovra - Giorgetti : ministri taglino o farò la parte del cattivo - it. . (askanews) – “Confermo che, come peraltro già annunciato in Consiglio dei ministri, qualche settimana fa io ho preannunciato a tutti i miei colleghi che occorre fare sacrifici e rinunciare a qualche programma, magari totalmente inutile, magari che sopravvive dal passato ma che non dà nessuna concreta utilità. (Ildenaro.it)