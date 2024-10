L'agente Giuffredi presenta un'istanza al Coni contro Mario Rui: i dettagli (Di sabato 12 ottobre 2024) L'agente Mario Giuffredi ha presentato al Coni un'istanza arbitrale nei confronti del terzino del Napoli Mario Rui per conclusione o rinnovo del contratto professionistico.A darne notizia è lo stesso Coni sul proprio sito ufficiale: "Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un'istanza Napolitoday.it - L'agente Giuffredi presenta un'istanza al Coni contro Mario Rui: i dettagli Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) L'hato alun'arbitrale nei confronti del terzino del NapoliRui per conclusione o rinnovo del contratto professionistico.A darne notizia è lo stessosul proprio sito ufficiale: "Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un'

Mario Rui : rottura con l’agente Giuffredi e denuncia al CONI - La rottura con l’agente Mario Giuffredi Come se non bastasse, Mario Rui si trova ora ad affrontare una questione ancora più complessa: la separazione definitiva dal suo agente, Mario Giuffredi. r. Quest’ultimo ha deciso di presentare una denuncia al CONI, richiedendo un arbitrato al Tribunale Federale. (Napolipiu.com)

Mario Rui denunciato al CONI dal suo procuratore : cosa è successo tra il calciatore del Napoli e Giuffredi - Piove sul bagnato per il calciatore del Napoli Mario Rui che dopo esser finito fuori rosa dopo l'arrivo di Antonio Conte e aver rifiutato tutte le offerte di trasferimento, ha visto il suo storico agente Mario Giuffredi presentare contro di lui un’istanza arbitrale presso il Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI. (Fanpage.it)

Mario Rui - rottura definitiva con l’agente Giuffredi che lo ha denunciato al Coni - Mario Giuffredi, contro il sig. , in persona dell’Amministratore Unico ed Agente Sportivo, sig. Il comunicato ufficiale del Coni: Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un’istanza arbitrale presentata ex art. l. A. L’esterno portoghese del Napoli, infatti, è rimasto fuori dalla lista per la Serie A e nonostante il rientro con la squadra e in gruppo, non è stato al momento reintegrato ... (Ilnapolista.it)

