La Juventus deve sostituire Bremer e Milik ma il budget non autorizza più di due prestiti (Zazzaroni) (Di sabato 12 ottobre 2024) La Juventus deve sostituire Bremer e Milik ma il budget non autorizza più di due prestiti (Zazzaroni) Ecco cosa scrive Ivan Zazzaroni direttore del Corriere dello Sport: Il destino di Vlahovic non è tuttavia di strettissima attualità: salvo inattese accelerazioni nelle prossime settimane, lo diventerà tra gennaio e marzo. Assai più urgente risulta invece la ricerca di una soluzione-tampone per la difesa, dopo l’infortunio di Bremer, e di un’altra copertura per l’attacco, sempre che Milik non riesca a recuperare in fretta la migliore condizione. Il budget a disposizione di Giuntoli, che giovedì ha fatto un salto a Roma per salutare Spalletti, compagno di una straordinaria avventura napoletana, non autorizza i fuochi d’artificio: è possibile che la Juve debba ricorrere a uno o due prestiti. Ilnapolista.it - La Juventus deve sostituire Bremer e Milik ma il budget non autorizza più di due prestiti (Zazzaroni) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Lama ilnonpiù di due) Ecco cosa scrive Ivandirettore del Corriere dello Sport: Il destino di Vlahovic non è tuttavia di strettissima attualità: salvo inattese accelerazioni nelle prossime settimane, lo diventerà tra gennaio e marzo. Assai più urgente risulta invece la ricerca di una soluzione-tampone per la difesa, dopo l’infortunio di, e di un’altra copertura per l’attacco, sempre chenon riesca a recuperare in fretta la migliore condizione. Ila disposizione di Giuntoli, che giovedì ha fatto un salto a Roma per salutare Spalletti, compagno di una straordinaria avventura napoletana, noni fuochi d’artificio: è possibile che la Juve debba ricorrere a uno o due

