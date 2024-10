Kvaratskhelia, la tenera foto del figlio conquista i tifosi del Napoli (Di sabato 12 ottobre 2024) Il numero 77 azzurro condivide un momento speciale con il Golfo di Napoli sullo sfondo Notizie calcio Napoli. Khvicha Kvaratskhelia, talento georgiano del Napoli, ha regalato ai tifosi un’immagine di grande dolcezza. Il calciatore ha pubblicato una foto del suo primogenito con il magnifico Golfo di Napoli sullo sfondo, un gesto che ha emozionato il popolo azzurro. Dopo la prima partita di campionato contro l’Hellas Verona, Kvaratskhelia era volato in Georgia per stare accanto alla moglie Nitsa Tavadze durante gli ultimi momenti della gravidanza. Ora, la famiglia si è riunita a Napoli, città che il calciatore ha abbracciato con affetto e che considera una seconda casa. Un legame sempre più forte con la città Il numero 77 del Napoli e sua moglie, sposatisi nell’ottobre del 2023 con una cerimonia tradizionale georgiana, hanno sempre mantenuto un profilo basso sulla loro vita privata. Napolipiu.com - Kvaratskhelia, la tenera foto del figlio conquista i tifosi del Napoli Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di sabato 12 ottobre 2024) Il numero 77 azzurro condivide un momento speciale con il Golfo disullo sfondo Notizie calcio. Khvicha, talento georgiano del, ha regalato aiun’immagine di grande dolcezza. Il calciatore ha pubblicato unadel suo primogenito con il magnifico Golfo disullo sfondo, un gesto che ha emozionato il popolo azzurro. Dopo la prima partita di campionato contro l’Hellas Verona,era volato in Georgia per stare accanto alla moglie Nitsa Tavadze durante gli ultimi momenti della gravidanza. Ora, la famiglia si è riunita a, città che il calciatore ha abbracciato con affetto e che considera una seconda casa. Un legame sempre più forte con la città Il numero 77 dele sua moglie, sposatisi nell’ottobre del 2023 con una cerimonia tradizionale georgiana, hanno sempre mantenuto un profilo basso sulla loro vita privata.

Futuro incerto per Kvaratskhelia al Napoli : il rinnovo è in bilico - spunta l’ipotesi David Neres - it. Nonostante ciò, il georgiano avrebbe rifiutato una proposta di rinnovo avanzata dal presidente Aurelio De Laurentiis, che gli avrebbe garantito circa sei milioni di euro a stagione. . Khvicha Kvaratskhelia, uno dei gioielli del Napoli, ha ancora un contratto di lunga durata con il club, ma percepisce uno stipendio inferiore rispetto ad altri giocatori della rosa. (Dailynews24.it)

Kvaratskhelia in bilico : il Napoli ha già pronto il sostituto - Khvicha Kvaratskhelia, uno dei gioielli del Napoli, è legato al club partenopeo da un contratto a lungo termine, ma il suo futuro resta in bilico. . Neres, che si è distinto per la sua velocità e tecnica, ha convinto Antonio Conte, che non ha nascosto il suo entusiasmo: “Calciatore fortissimo”, avrebbe confidato a chi gli è vicino. (Napolipiu.com)

Incocciati : “Se Kvaratskhelia avesse un procuratore migliore guadagnerebbe di più. Raspadori? A Napoli sta soffrendo” - Ecco le sue parole: “Avere un procuratore bravo significa assicurarsi somme con grandi benefici. Kvara ha ritrovato grinta, freschezza, spensieratezza. Capello quando arrivò al Milan guadagnava tantissimo, più di Riviera. Facendo gli scongiuri, il Napoli secondo me vincerà lo scudetto”. Forse, se avesse un procuratore migliore guadagnerebbe di più. (Napolipiu.com)