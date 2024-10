Incidente sulla provinciale a Bellusco, soccorsi anche due bambini (Di sabato 12 ottobre 2024) Un camion con doppio rimorchio e un'utilitaria sono rimasti coinvolti in un Incidente stradale nel primo pomeriggio di venerdì 11 ottobre a Bellusco, lungo la strada provinciale 2, anche nota come Monza-Trezzo.Mancavano pochi minuti alle 15 quando il mezzo pesante e la Fiat Cinquecento, per Monzatoday.it - Incidente sulla provinciale a Bellusco, soccorsi anche due bambini Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Un camion con doppio rimorchio e un'utilitaria sono rimasti coinvolti in unstradale nel primo pomeriggio di venerdì 11 ottobre a, lungo la strada2,nota come Monza-Trezzo.Mancavano pochi minuti alle 15 quando il mezzo pesante e la Fiat Cinquecento, per

