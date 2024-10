"I giovani ai fornelli hanno migliorato la cucina italiana". Confronto tra critici e chef sulle nuove generazioni (Di sabato 12 ottobre 2024) giovani, carini e fin troppo occupati. Sono gli chef di ultima generazione, quelli nuovi di pacca. Sociali, contemporanei, viaggiatori. «Ci sono ragazzi – dice Luigi Cremona, giornalista e gastronomo – che a 25 anni hanno già girato mezzo mondo». Che si sono presi la loro ribalta accelerando con un po’ di violenza il trapasso generazionale che in molti settori dell’impresa in Italia fatica a procedere e che invece in cucina sembra più rapida ed efficace, anche perché è un mondo che va veloce e che consuma presto. Il servizio sui giovani chef i i 20 identikit dei migliori sono sul Gambero Rosso di ottobre, in edicola Identikit del giovane cuoco L’identikit del giovane cuoco italiano non può che partire dalle differenze con i grandi maestri che per la verità in Italia scarseggiano un po’. Intanto è differente il contesto di partenza. Gamberorosso.it - "I giovani ai fornelli hanno migliorato la cucina italiana". Confronto tra critici e chef sulle nuove generazioni Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it (Di sabato 12 ottobre 2024), carini e fin troppo occupati. Sono glidi ultima generazione, quelli nuovi di pacca. Sociali, contemporanei, viaggiatori. «Ci sono ragazzi – dice Luigi Cremona, giornalista e gastronomo – che a 25 annigià girato mezzo mondo». Che si sono presi la loro ribalta accelerando con un po’ di violenza il trapasso generazionale che in molti settori dell’impresa in Italia fatica a procedere e che invece insembra più rapida ed efficace, anche perché è un mondo che va veloce e che consuma presto. Il servizio suii i 20 identikit dei migliori sono sul Gambero Rosso di ottobre, in edicola Identikit del giovane cuoco L’identikit del giovane cuoco italiano non può che partire dalle differenze con i grandi maestri che per la verità in Italia scarseggiano un po’. Intanto è differente il contesto di partenza.

