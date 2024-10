Grassi verso il Napoli: “Sarà una sfida difficile, ma non bisogna concentrarsi troppo sugli avversari” (Di sabato 12 ottobre 2024) Alberto Grassi: Capitano dell’Empoli e l’Importanza del Gruppo In una recente intervista al quotidiano Il Tirreno, Alberto Grassi, centrocampista e capitano dell’Empoli, ha espresso il suo orgoglio nel ricoprire il ruolo di leader della squadra. Nonostante l’onore che ne deriva, Grassi sottolinea che nel gruppo esistono molti altri leader che dimostrano il loro valore sul campo. “Siamo uniti come mai prima d’ora”, afferma, evidenziando l’importanza della coesione tra i giocatori. Questo spirito di squadra favorisce l’aiuto reciproco durante le partite, il che sta contribuendo ai risultati positivi ottenuti fino ad ora. L’Inizio Promettente della Stagione Riflettendo sull’imbattibilità dell’Empoli fino alla settima giornata, Grassi si mostra soddisfatto ma allo stesso tempo realista. Terzotemponapoli.com - Grassi verso il Napoli: “Sarà una sfida difficile, ma non bisogna concentrarsi troppo sugli avversari” Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di sabato 12 ottobre 2024) Alberto: Capitano dell’Empoli e l’Importanza del Gruppo In una recente intervista al quotidiano Il Tirreno, Alberto, centrocampista e capitano dell’Empoli, ha espresso il suo orgoglio nel ricoprire il ruolo di leader della squadra. Nonostante l’onore che ne deriva,sottolinea che nel gruppo esistono molti altri leader che dimostrano il loro valore sul campo. “Siamo uniti come mai prima d’ora”, afferma, evidenziando l’importanza della coesione tra i giocatori. Questo spirito di squadra favorisce l’aiuto reciproco durante le partite, il che sta contribuendo ai risultati positivi ottenuti fino ad ora. L’Inizio Promettente della Stagione Riflettendo sull’imbattibilità dell’Empoli fino alla settima giornata,si mostra soddisfatto ma allo stesso tempo realista.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

EMPOLI - Grassi: "Contro il Napoli sarà difficile, ma non dobbiamo guardare in casa loro" - Alberto Grassi, ex centrocampista del Napoli, ora all'Empoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Tirreno: "E’ un onore essere il capitano ma credetemi, in questa squadra ce ne sono tanti e lo dim ... (napolimagazine.com)

Grassi: “E’ un onore essere il capitano di un gruppo speciale, i complimenti fanno piacere ma non devono illuderci” - Parla il centrocampista e capitano dell'Empoli Alberto Grassi; sulla squadra di quest'anno e sulla partenza in campionato ... (pianetaempoli.it)

CGIL PRONTA ALLO SCIOPERO GENERALE/ Landini e la “sindrome della marmotta” - La Cgil guidata da Maurizio Landini è pronta allo sciopero generale contro la Legge di bilancio, anche se questa non c'è ancora ... (ilsussidiario.net)