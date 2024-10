Grande Fratello: Shaila Gatta si avvicina a Javier Martinez, nuovo colpo di scena nella Casa (Di sabato 12 ottobre 2024) Durante l’ultima puntata del Grande Fratello, Shaila Gatta aveva dichiarato di non essere interessata a Javier Martinez e di non provare alcuna attrazione emotiva per lui. Tuttavia, nelle giornate successive, la situazione sembra essere cambiata radicalmente. Dopo un tentativo di chiarimento con Lorenzo Spolverato, che Shaila aveva ammesso di trovare attraente esteticamente, l’ex velina di L'articolo Grande Fratello: Shaila Gatta si avvicina a Javier Martinez, nuovo colpo di scena nella Casa Leggi tutta la notizia su Dailynews24.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Durante l’ultima puntata delaveva dichiarato di non essere interessata ae di non provare alcuna attrazione emotiva per lui. Tuttavia, nelle giornate successive, la situazione sembra essere cambiata radicalmente. Dopo un tentativo di chiarimento con Lorenzo Spolverato, cheaveva ammesso di trovare attraente esteticamente, l’ex velina di L'articolosidi

