Gli autovelox della polizia stradale contro gli eccessi di velocità, ecco le strade sotto la lente (Di sabato 12 ottobre 2024) La polizia stradale rende pubbliche le tratte stradali dove sono operativi, giorno per giorno, gli strumenti di controllo della velocità. Un modo per invitare gli automobilisti a moderare l'andatura rispettando i limiti e prevenire, così, gli incidenti stradali.E' importante tenere la Messinatoday.it - Gli autovelox della polizia stradale contro gli eccessi di velocità, ecco le strade sotto la lente Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Larende pubbliche le tratte stradali dove sono operativi, giorno per giorno, gli strumenti dillo. Un modo per invitare gli automobilisti a moderare l'andatura rispettando i limiti e prevenire, così, gli incidenti stradali.E' importante tenere la

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Tuo figlio ha avuto un incidente". Spillano oro e soldi ad una 83enne. Ma la polizia stradale li arresta - Ha arrestato in autostrada i presunti autori della truffa compiuta ai danni di una 83enne della provincia di Siena. Tante le truffe tentate, qualcuna anche riuscita, nei confronti degli anziani di Siena e provincia. Come al solito. Saltavano fuori monili d’oro e una consistente somma di denaro in un sacchetto di plastica. (Lanazione.it)

Autostrada - cantiere irregolare nella galleria Rocca : lavori sospesi e multa della polizia stradale - . Agata di Militello, hanno effettuato mirate verifiche dei cantieri esistenti nella tratta A/20 Messina – Palermo e, nei confronti di uno di questi, irregolare. Sospesi i lavori di un cantiere irregolare sulla Messina-Palermo. . Nella giornata di ieri, agenti del Distaccamento Polizia Stradale di S. (Messinatoday.it)

Donna partorisce in A4 con l’aiuto della polizia stradale : fiocco rosa in autostrada - Gli agenti, che credevano di intervenire su un'emergenza sanitaria per un bambino in difficoltà, hanno trovato sul posto uno scenario completamente inatteso: una donna stava partorendo. In pochi minuti la pattuglia in servizio di vigilanza stradale della sezione di Milano, ha individuato un’auto ferma in prossimità della colonnina SoS da cui era partita la chiamata. (Ilgiorno.it)

Partorisce in autostrada - con l’aiuto della Polizia stradale di Novate Milanese - ]. . Chiamata dalla colonnina Sos in autostrada, donna partorisce sulla A4 Stamattina alle ore 7. 30 da una colonnina Sos dell’Autostrada A4 Milano-Venezia, all’altezza di [. . Intervento speciale questa mattina di una pattuglia della Polizia Stradale di Novate Milanese, che rispondendo ad una concitata chiamata di soccorso si è trovata di fronte una giovane donna che stava partorendo. (Ilnotiziario.net)