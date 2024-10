Germania-Olanda (Uefa Nations League A, 14-10-2024 ore 20:45 ): formazioni, quote, pronostici (Di sabato 12 ottobre 2024) Il pari in Ungheria dell’Olanda è un risultato che la Germania ha accolto come una manna dal cielo, e che permette alla squadra di Nagelsmann di giocare quest’oggi per 2 risultati su 3 nella lotta al primo posto nel gruppo A3 di Nations League. Una Mannschaft bella nel primo tempo della gara contro la Bosnia, e che poi ha mollato troppo presto la presa lasciandosi InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - Germania-Olanda (Uefa Nations League A, 14-10-2024 ore 20:45 ): formazioni, quote, pronostici Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di sabato 12 ottobre 2024) Il pari in Ungheria dell’è un risultato che laha accolto come una manna dal cielo, e che permette alla squadra di Nagelsmann di giocare quest’oggi per 2 risultati su 3 nella lotta al primo posto nel gruppo A3 di. Una Mannschaft bella nel primo tempo della gara contro la Bosnia, e che poi ha mollato troppo presto la presa lasciandosi InfoBetting: Scommesse Sportive e

Deniz Undav doppietta per la Germania mentre Virgil van Dijk viene espulso per l’Olanda - La Turchia è in testa alla classifica con Irfan Kahveci che segna l’unico gol contro il Montenegro. Jon Dagur Thorsteinsson ha quasi completato la rimonta nel finale, ma il suo tiro ha colpito il palo. UNDAV! Pacchetto doppio!! Lieben wir! 0:2 #BIHGER #dfbteam | Philipp Reinhard pic. com/4UhDmx9eT8 — Galles Slider Slideshow (@Cymru) 11 ottobre 2024 Gli uomini di Craig Bellamy, però, non ... (Justcalcio.com)

Ungheria-Olanda 1-1 - Koeman : “Contro la Germania sarà più divertente” - The post Ungheria-Olanda 1-1, Koeman: “Contro la Germania sarà più divertente” appeared first on SportFace. Non lo capisco neanche io. Sul rosso a Van Dijk: “Questo è frustrante. Lo ha detto il ct dell’Olanda, Ronald Koeman, dopo il pareggio in casa dell’Ungheria in Nations League: “Abbiamo anche provato a mettere pressione in dieci uomini. (Sportface.it)

Nations League - tutti i risultati : vincono Germania e Turchia - pareggia l’Olanda in Ungheria - I risultati della terza giornata di Nations League giocata venerdì 11 ottobre: ecco come sono andate le partite Si è concluso questo venerdì di calcio giocato con la Nations League protagonista. Arrivano le vittorie di Germania e Turchia con i tedeschi vincenti in Bosnia per 2-1 mentre la squadra di Montella supera l’esame Montenegro di […]. (Calcionews24.com)