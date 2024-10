Quotidiano.net - Elettrico e senza autista. Musk svela il Robotaxi

(Di sabato 12 ottobre 2024) Il cybercab non ha né volante né conducente e neppure pedali di accellerazione o frenata: l’ennesima scommessa di Elonha due porte che si aprono come ali, la carrozzeria satinata, il design compatto, batterie vengono ricaricate per induzione e non tramite presa. Ieri mattina all’alba (in Italia), il Ceo di Tesla è arrivato sul palco dell’evento ‘We, Robot‘, appositamente organizzato, su uno dei 50che scorrazzavano tra le scenografie e i teatri di posa dei Warner Bros. Studios di Burbank, a nord della metropoli californiana.ha dichiarato che la produzione inizierà nel 2026 e i veicoli costeranno meno di 30.000 dollari. I due modelli Ys e Cybercab formeranno una flotta di taxi di proprietà della Tesla, che i passeggeri potranno chiamare tramite un‘app, in California e in Texas, per iniziare. Potranno poi essere acquistati anche dai privati.