Disordini durante la partita, 17 Daspo nel salernitano

AGI - Sono diciassette i Daspo emessi dal questore di Salerno per i Disordini tra tifoserie avvenuti, il 7 aprile scorso, in occasione della partita Sarnese-Scafatese, cui avevano assistito 1.100 tifosi locali e 200 ospiti. Nello specifico, i provvedimenti sono stati emessi a carico di 13 supporter della Sarnese e di 4 della Scafatese. Secondo la ricostruzione investigativa, intorno al 40esimo minuto del primo tempo, alcuni tifosi delle due squadre, dopo essersi avvicinati alla zona 'cuscinetto' che li separava, hanno iniziato a rivolgersi gesti minacciosi e insulti reciproci. Da li', si è passato a un fitto lancio di oggetti e di artifici pirotecnici, tanto da indurre l'arbitro a interrompere l'incontro per circa dieci minuti.

