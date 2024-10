Inter-news.it - Como-Inter Women, le ventiquattro convocate di mister Piovani!

(Di sabato 12 ottobre 2024), match valido per la sesta giornata del campionato di Serie A Femminile. IlGianpieroha convocato 24 giocatrici. RITORNO IN CAMPO – A una settimana dal pari contro la Roma, l’di Gianpierotorna in campo per la sfida contro il. Le nerazzurre hanno conquistato 11 punti nelle prime cinque giornate di Serie A, mentre ilè a quota quattro punti in classifica. Il match, valido per la sesta giornata di Campionato, è in programma oggi allo Stadio Ferruccio di Seregno alle 18:00 di sabato 12 ottobre. Le nerazzurri vogliono confermare l’ottimo inizio di campionato, ma a Seregno occhio alin un derby tutto lombardo. Di seguito ledalnerazzurro.