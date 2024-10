Campi Flegrei, 1500 presenze alla giornata conclusiva dell’esercitazione (Di sabato 12 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoOltre 1500 cittadini – rende noto la Protezione civile – hanno partecipato oggi alla giornata conclusiva dell’esercitazione nazionale sul rischio vulcanico nei Campi Flegrei. Stamane si è svolta la simulazione delle procedure di allontanamento assistito della popolazione dai sette Comuni della zona rossa: oltre mille persone hanno testato il trasferimento, a bordo dei 47 autobus attivati grazie al supporto di ACaMIR e ai treni ad alta velocità messi a disposizione da Trenitalia, mentre i restanti hanno partecipato nelle aree di attesa allestite nei loro comuni, dove hanno ricevuto informazioni sul rischio vulcanico e sul piano. “Un segnale di grande adesione della popolazione, decisamente superiore a quella dell’esercitazione condotta nel 2019”, si sottolinea. Anteprima24.it - Campi Flegrei, 1500 presenze alla giornata conclusiva dell’esercitazione Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoOltrecittadini – rende noto la Protezione civile – hanno partecipato ogginazionale sul rischio vulcanico nei. Stamane si è svolta la simulazione delle procedure di allontanamento assistito della popolazione dai sette Comuni della zona rossa: oltre mille persone hanno testato il trasferimento, a bordo dei 47 autobus attivati grazie al supporto di ACaMIR e ai treni ad alta velocità messi a disposizione da Trenitalia, mentre i restanti hanno partecipato nelle aree di attesa allestite nei loro comuni, dove hanno ricevuto informazioni sul rischio vulcanico e sul piano. “Un segnale di grande adesione della popolazione, decisamente superiore a quellacondotta nel 2019”, si sottolinea.

