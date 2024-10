Apre l'ultimo tratto della metro M4: ora la linea è completata (Di sabato 12 ottobre 2024) Manca pochissimo. Nella mattinata di sabato 12 ottobre, viene inaugurato l'ultimo tratto della M4. La 'Blu' diventa completa, da Linate a San Cristoforo.Tutte le fermate della M4Dopo il primissimo passo del 26 novembre 2022 - l'apertura delle prime sei stazioni dall'aeroporto di Linate a Milanotoday.it - Apre l'ultimo tratto della metro M4: ora la linea è completata Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Manca pochissimo. Nella mattinata di sabato 12 ottobre, viene inaugurato l'M4. La 'Blu' diventa completa, da Linate a San Cristoforo.Tutte le fermateM4Dopo il primissimo passo del 26 novembre 2022 - l'apertura delle prime sei stazioni dall'aeroporto di Linate a

