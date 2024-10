Almanacco | Sabato 12 ottobre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno (Di sabato 12 ottobre 2024) Sabato 12 ottobre è il 286° giorno del calendario gregoriano, mancano 80 giorni alla fine dell’anno.santo del giorno: San Serafino da Montegranaroproverbio di ottobreottobre gelato, ogni insetto è debellatoaccadde oggi1931 – Guglielmo Marconi da Roma attraverso i Firenzetoday.it - Almanacco | Sabato 12 ottobre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024)12è il 286°del calendario gregoriano, mancano 80 giorni alla fine dell’anno.del: San Serafino da Montegranarodigelato, ogni insetto è debellato1931 – Guglielmo Marconi da Roma attraverso i

Oroscopo Branko oggi - sabato 12 ottobre 2024 : le previsioni segno per segno - Nelle prossime 24 ore accuserete un po’ di stanchezza. Capricorno Cari amici dei Capricorno, in questo momento le questioni sentimentali stanno prendendo il sopravvento su tutto. Serve cautela anche nel lavoro dove potrebbero sorgere contrasti con colleghi o superiori. Sarebbe meglio cercare di concludere adesso una compravendita o una trattativa che si protrae ormai da molto tempo. (Tpi.it)

Il 12 ottobre è il 285º giorno del calendario gregoriano (il 286º negli anni bisestili). Mancano 80 giorni alla fine dell'anno. Santo del giorno: Nostra Signora del Pilar, titolo con cui è venerata Maria, madre di Gesù nei paesi di lingua spagnola.

Gamec per la Giornata del Contemporaneo : sabato 12 ottobre ingresso gratuito dalle 10 alle 19 - In mostra i lavori di Talar Aghbashian, Alex Ayed, Ismaïl Bahri, Yesmine Ben Khelil, Nadim Choufi, Elmas Deniz, Esraa Elfeky, Andro Eradze, Marianne Fahmy, Daniele Genadry, Shuruq Harb, Katia Kameli, Laurent Le Deunff, Janis Rafa. Giunta alla ventesima edizione, la Giornata del Contemporaneo coinvolgerà come sempre musei, fondazioni, istituzioni pubbliche e private, gallerie, studi e spazi ... (Bergamonews.it)