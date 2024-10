Uomini e Donne, finisce male tra Asma Fares e Cristiano Lo Zupone, lei pubblica una segnalazione e sbotta: “Persone più marce di questo mondo” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Le storie Instagram di Asmaa Fares, protagonista di Uomini e Donne, sono tornate a far parlare dopo che la dama ha condiviso la segnalazione di una fan riguardante il suo ex fidanzato, Cristiano Lo Zupone. Secondo quanto riportato, Cristiano sarebbe stato avvistato lo scorso sabato in compagnia di due ragazze a una festa patronale in provincia di Taranto. Mentre Asmaa riceveva critiche da Giulia Vacca in un’intervista (clicca QUI), una sua fan le ha segnalato di aver visto Lo Zupone. “L’ho visto con due ragazze molto provocanti”, ha scritto la follower. La Fares ha deciso di pubblicare il messaggio sui social, coprendo però le sue risposte con delle emoticon di un pagliaccio, simbolo che sembrerebbe rivolto all’ex fidanzato con cui ha condiviso una relazione lontano dalle telecamere per cinque mesi. Isaechia.it - Uomini e Donne, finisce male tra Asma Fares e Cristiano Lo Zupone, lei pubblica una segnalazione e sbotta: “Persone più marce di questo mondo” Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Le storie Instagram di, protagonista di, sono tornate a far parlare dopo che la dama ha condiviso ladi una fan riguardante il suo ex fidanzato,Lo. Secondo quanto riportato,sarebbe stato avvistato lo scorso sabato in compagnia di due ragazze a una festa patronale in provincia di Taranto. Mentrea riceveva critiche da Giulia Vacca in un’intervista (clicca QUI), una sua fan le ha segnalato di aver visto Lo. “L’ho visto con due ragazze molto provocanti”, ha scritto la follower. Laha deciso dire il messaggio sui social, coprendo però le sue risposte con delle emoticon di un pagliaccio, simbolo che sembrerebbe rivolto all’ex fidanzato con cui ha condiviso una relazione lontano dalle telecamere per cinque mesi.

