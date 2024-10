United Cup 2025: i primi nomi per la nuova edizione. Presenti Gauff, Fritz, Zverev e Zheng (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sono stati resi noti i primi nomi già iscritti alla United Cup 2025, la competizione per nazioni sotto gestione ATP/WTA che apre l’annata tennistica in Australia. Nata nel 2023 dalle ceneri dell’ATP Cup, ha visto vincere gli USA nel 2023 e la Germania nel 2023. Secondo quanto riportato dal sito ufficiale in più tranche, sono già nove i nomi che sono certi di andare a giocare a Sydney e a Perth. In particolare, per gli USA ci sarà di nuovo Taylor Fritz, affiancato questa volta non da Jessica Pegula (almeno allo stato attuale delle cose), ma da Coco Gauff. Sempre rimanendo nel continente americano, è certa la presenza in quota Canada di Felix Auger-Aliassime e di Leylah Fernandez. Anche la Grecia ha già Stefanos Tsitsipas e Maria Sakkari pronti a farsi vedere in terra australiana. Oasport.it - United Cup 2025: i primi nomi per la nuova edizione. Presenti Gauff, Fritz, Zverev e Zheng Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sono stati resi noti igià iscritti allaCup, la competizione per nazioni sotto gestione ATP/WTA che apre l’annata tennistica in Australia. Nata nel 2023 dalle ceneri dell’ATP Cup, ha visto vincere gli USA nel 2023 e la Germania nel 2023. Secondo quanto riportato dal sito ufficiale in più tranche, sono già nove iche sono certi di andare a giocare a Sydney e a Perth. In particolare, per gli USA ci sarà di nuovo Taylor, affiancato questa volta non da Jessica Pegula (almeno allo stato attuale delle cose), ma da Coco. Sempre rimanendo nel continente americano, è certa la presenza in quota Canada di Felix Auger-Aliassime e di Leylah Fernandez. Anche la Grecia ha già Stefanos Tsitsipas e Maria Sakkari pronti a farsi vedere in terra australiana.

