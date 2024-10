Un’altra stella KO, Inter a rischio: problema ai tendini del ginocchio (Di venerdì 11 ottobre 2024) Costretto ad uscire anzitempo nel corso del match di Nations League, le sue condizioni verranno monitorate con estrema attenzione L’ultima ‘tornata’ di match di Nations League ha portato in dote non pochi risultati importanti, alcuni dei quali assolutamente a sorpresa. Tra questi, impossibile non menzionare quanto accaduto all’Inghilterra, sorpresa in casa dalla Grecia, in grado di regolare i ‘Tre Leoni’ con un perentorio 1-2. Arsenal, Saka infortunato (LaPresse) – Calciomercato.itLe cattive notizie per la Nazionale inglese, però, non sono finite qui. Al 52?, infatti, Bukayo Saka è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Accompagnato in panchina dallo staff sanitario della Nazionale inglese, l’esterno offensivo dell’Arsenal ha ‘salutato’ la sua uscita dal campo con un’evidente smorfia di dolore. Calciomercato.it - Un’altra stella KO, Inter a rischio: problema ai tendini del ginocchio Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Costretto ad uscire anzitempo nel corso del match di Nations League, le sue condizioni verranno monitorate con estrema attenzione L’ultima ‘tornata’ di match di Nations League ha portato in dote non pochi risultati importanti, alcuni dei quali assolutamente a sorpresa. Tra questi, impossibile non menzionare quanto accaduto all’Inghilterra, sorpresa in casa dalla Grecia, in grado di regolare i ‘Tre Leoni’ con un perentorio 1-2. Arsenal, Saka infortunato (LaPresse) – Calciomercato.itLe cattive notizie per la Nazionale inglese, però, non sono finite qui. Al 52?, infatti, Bukayo Saka è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Accompagnato in panchina dallo staff sanitario della Nazionale inglese, l’esterno offensivo dell’Arsenal ha ‘salutato’ la sua uscita dal campo con un’evidente smorfia di dolore.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Formazioni ufficiali Italia Belgio - le scelte per il match di Nations League - Gli schieramenti Alle 20:45 la sfida valida per la partita di Nations League Italia-Belgio. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori. Formazioni ufficiali Italia Belgio: le scelte dei due allenatori per il match valido per la Nations League. FORMAZIONI UFFICIALI ITALIA BELGIO: GLI SCHIERAMENTI. (Calcionews24.com)

Nations League - i CONVOCATI della Francia in vista dei prossimi match. La LISTA COMPLETA - Ecco la lista completa decisa da Deschamps per i prossimi match. Portieri: Mike Maignan, Brice Samba e […]. La LISTA COMPLETA di Deschamps La Francia come Nazionale di punta della Nations League, ha voluto diramare fin da subito la lista convocati per settimana prossima. Nations League, i CONVOCATI della Francia visti anche gli impegni in Nations League. (Calcionews24.com)

Nations League - lo speaker lancia i cori per Israele durante il match con l’Italia : Spalletti è una furia. Cosa è successo - Durante la partita, infatti, lo speaker dello stadio – la Bozsik Arena di Budapest – ha chiamato con foga i cori in favore della nazionale di Tel Aviv. Proprio in quel momento la regia ha inquadrato i tifosi israeliani, mentre gli spettatori italiani hanno risposto con fischi e contestazioni. Un caso mai sentito né visto in un match Uefa o Fifa. (Ilfattoquotidiano.it)