Un weekend all’insegna del cibo Il palcoscenico va a Fishmarket

Ilrestodelcarlino.it - Un weekend all’insegna del cibo. Il palcoscenico va a Fishmarke(t)

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Un week-enddel food, tornano oggi Fishmarke(t) e Pane Nostrum. Per tre giorni il porto turistico sarà ildedicato alle eccellenze ittiche e gastronomiche delle Marche. Cuore dell’iniziativa, la promozione della pesca sostenibile e della stagionalità del prodotto ittico, elementi che non solo esaltano i sapori autentici del mare Adriatico, ma contribuiscono attivamente alla riduzione degli sprechi energetici legati al trasporto e alla conservazione. In questa edizione saranno cinque i rinomati ristoranti locali che offriranno il meglio della cucina marinara: La Baldigara, Da Ciccio, Sepia by Niko, Tajamare/Scalozero e La Tartana. Tutti prepareranno piatti esclusivamente con pescato locale e di stagione, garantendo freschezza e autenticità in ogni boccone.