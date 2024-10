Un podcast ci svela le origini politicamente scorrette del situazionismo (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ott – Se le avanguardie della prima metà del Novecento furono caratterizzate da ampia trasversalità politica, ma anche profondamente segnate dai temi sovrumanisti da tempo circolanti nello spirito del tempo, quelle sviluppatesi dal 1945 in poi sono state tutte posizionate a sinistra, per ovvi motivi. A leggere bene i dettagli della storia, tuttavia, le cose potrebbero non essere così lineari. O almeno è questa la conclusione a cui si giunge seguendo Lo scandalo di Notre-Dame, il podcast del direttore del Primato Nazionale, Adriano Scianca, tuttora in corso sul sito della Verità (ma, se si vuole, il podcast, di cui esce una nuova puntata ogni martedì, è ascoltabile su Spotify, Amazon Music e tutte le principali piattaforme). Ilprimatonazionale.it - Un podcast ci svela le origini politicamente scorrette del situazionismo Leggi tutta la notizia su Ilprimatonazionale.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ott – Se le avanguardie della prima metà del Novecento furono caratterizzate da ampia trasversalità politica, ma anche profondamente segnate dai temi sovrumanisti da tempo circolanti nello spirito del tempo, quelle sviluppatesi dal 1945 in poi sono state tutte posizionate a sinistra, per ovvi motivi. A leggere bene i dettagli della storia, tuttavia, le cose potrebbero non essere così lineari. O almeno è questa la conclusione a cui si giunge seguendo Lo scandalo di Notre-Dame, ildel direttore del Primato Nazionale, Adriano Scianca, tuttora in corso sul sito della Verità (ma, se si vuole, il, di cui esce una nuova puntata ogni martedì, è ascoltabile su Spotify, Amazon Music e tutte le principali piattaforme).

